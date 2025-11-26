وزير الخارجية: القاهرة حريصة على الاهتمام بالشأن اللبناني

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنّه يزور لبنان للمرة الرابعة خلال نحو عام، وهو ما يعكس الاهتمام والانخراط المصري الدائم في الشأن اللبناني والعمل على تجنيب لبنان وشعبه أي مخاطر للتوتر.

وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان: "كان هناك لقاء ممتد وطويل مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونقلت رسالة من الرئيس السيسي وتحدثنا عن دعمنا الكامل لكل ما يقوم به الرئيس عون من إجراءات على الأرض لبسط سلطة الدولة اللبنانية والعمل على توحيد السلطة السلطة تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وسلاح واحد، والعمل على حصر السلاح في إطار القنوات الشرعية، وهذه مسائل مهمة جدا، ومصر داعمة لهذا التوجه بشكل كامل".

وتابع، أنه استمع إلى رؤية الرئيس عون فيما يتعلق بالجهود الدؤوبة والحثيثة التي تقوم بها الدولة اللبنانية وتحديداً الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وما يتم من أعمال للتطهير وبسط سلطة الدولة، باعتبار أن هذه مرحلة ضمن مراحل تنفيذ اتفاق وقف العدائيات، والذي يمر عام على التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي.