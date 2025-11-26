الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن، ولكن نقوم باستيراد 10 ملايين طن، وزيت الطعام نقوم باستيراد ما يقرب من 90 لـ 95%، خاصة عباد الشمس.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها لطلاب الأكاديمية العسكرية، أنه إلى حد ما لدينا اكتفاء ذاتي من السكر، معلقا “مش لازم يكون عندنا اكتفاء ذاتي ولكن لا بد من وجود موارد قوية للدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية”

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أصبحت عامل إيجابي، مؤكدا أن العالم يعلم دور مصر في عودة الاستقرار في المنطقة.