أهمية النشاط البدني والرياضة للأطفال والمراهقين

يحتاج الأطفال والمراهقون إلى الأنشطة الهوائية، وهي أي نشاط يزيد من سرعة ضربات القلب، بالإضافة إلى الأنشطة التي تقوي العظام مثل الجري أو القفز، والأنشطة التي تقوي العضلات مثل التسلق أو تمارين الضغط.

إلى جانب كون النشاط البدني ممتعًا، فإن له العديد من الفوائد الصحية، منها:

-تقوية العظام والعضلات.

-خفض ضغط الدم.

-تقليل خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة مثل السكرى من النوع الثاني و السمنة.

-تقليل خطرالاكتئاب.

-تحسين الأداء الدراسي من خلال تعزيز التركيز والذاكرة.

-المساعدة في تنظيم وزن الجسم وتقليل الدهون.

الجرعات الموصى بها للنشاط البدني:

-الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات: يجب أن يكونوا نشيطين طوال اليوم.

-الأطفال والمراهقون من سن 6 إلى 17 سنة: يجب أن يكونوا نشيطين بدنيًا 60 دقيقة على الأقل يوميًا، وتشمل:

-النشاط الهوائي لزيادة معدل ضربات القلب.

-أنشطة تقوية العظام مثل الجري أو القفز.

-أنشطة تقوية العضلات مثل التسلق أو تمارين الضغط.

نصائح لمساعدة الأطفال والمراهقين على ممارسة النشاط البدني الكافي:

-اجعل النشاط البدني جزءًا من الروتين اليومي للعائلة، مثل المشي أو لعب الألعاب النشطة معًا.

-ساعد الأطفال والمراهقين على إيجاد أنشطة ممتعة يمكنهم القيام بها بمفردهم أو مع الأصدقاء والعائلة، مثل المشي أو ركوب الدراجة.

-اصطحب الأطفال إلى أماكن يمكنهم فيها النشاط، مثل الحدائق العامة، ملاعب الأطفال، ملاعب البيسبول أو كرة السلة المجتمعية.

تذكّر أن الأطفال يقلّدون البالغين؛ ابدأ بإضافة النشاط البدني إلى روتينك اليومي وشجّع طفلك على الانضمام إليك.

المصدر DailyMedicalinfo