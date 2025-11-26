بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

تلعب المناعة دورا كبيرا في حماية الإنسان من الأمراض المختلفة وفي ظل انتشار نزلات البرد وظهور فيروس ماربورج يجب الاهتمام بتقويتها.

ووفقا لما ذكره موقع مايو كلينك نعرض لكم أهم الأطعمة التي تساعد في رفع المناعة.

بيتا كاروتين

يوجد البيتا كاروتين في الأطعمة النباتية مثل البطاطا الحلوة والسبانخ والجزر والمانجو والبروكلي والطماطم.

فيتامين سي

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي الحمضيات، والتوت، والبطيخ، والطماطم، والفلفل الحلو، والبروكلي.

فيتامين د

يوجد في الأسماك الدهنية والبيض كما يُعدّ الحليب والعصائر الطبيعية المُدعّمة بفيتامين د مصادر جيدة.

الزنك

يميل الزنك إلى أن يتم امتصاصه بشكل أفضل من الأطعمة مثل لحم البقر والمأكولات البحرية، ولكنه يوجد أيضًا في مصادر نباتية، بما في ذلك جنين القمح والفاصوليا والمكسرات والتوفو.

البروبيوتيك

هي بكتيريا نافعة تُعزز الصحة. تجدها في منتجات الألبان المُخمّرة، مثل الزبادي، وفي الأطعمة المُخمّرة، مثل الكفير والكيمتشي.

البروتين

يأتي البروتين من مصادر حيوانية ونباتية، بما في ذلك الحليب والزبادي والبيض ولحم البقر والدجاج والمأكولات البحرية والمكسرات والبذور والفاصوليا والعدس.