المجموعة الرابعة تحسم.. تعرف على خصوم العراق في كأس العرب 2025

اكتملت ملامح المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب 2025، بعد انتهاء مباريات التصفيات المؤهلة لدور المجموعات، والتي شهدت تأهل المنتخبين البحريني والسوداني ليشكّلا مع العراق والجزائر المجموعة الرابعة الكاملة.

وتنطلق منافسات كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا موزعين على أربع مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، في نسخة جديدة تُقام بعد نجاح نسخة 2021 التي شهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب ووصول منتخب مصر إلى نصف النهائي وتحقيقه المركز الرابع.

واكتمل عقد المجموعة الرابعة رسميًا بعد فوز البحرين على جيبوتي، وتأهل السودان على حساب لبنان، لينضما إلى العراق والجزائر في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة.

تشكيل المجموعة الرابعة – كأس العرب 2025