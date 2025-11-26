فرز دقيق لعقول استثنائية.. «مُتحدث الأوقاف»: نصنع رجل دين عصري يفهم المجتمع والدولة |فيديو

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا مباشرًا بملف تجديد الخطاب والفكر الديني، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام دفع الوزارة إلى إجراء عملية فرز دقيقة لاختيار أبرز العقول داخل قطاع الدعوة.



وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة “صدى البلد”، أن تجديد الفكر الديني يبدأ من اختيار العناصر المؤهلة القادرة على تمثيل المؤسسة الدينية بصورة عصرية، تجمع بين الفهم العميق للنصوص الدينية والمعرفة الواسعة بمتغيرات العصر.وأضاف أن رجل الدين المعاصر ينبغي أن يكون ملمًا بـ علم الاجتماع، ويفهم سياسات الدولة وتطور مفهومها.



وشدّد على أن الهدف هو إعداد رجل دين ذو تأثير قوي، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعتمد على معيار الجودة والكفاءة لا الكم، خاصة في ظل وجود تخصصات جامعية تستقبل أعدادًا كبيرة تتجاوز احتياجات سوق العمل.

