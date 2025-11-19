قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: الوزارة حريصة على دمج الخطاب الديني مع التوعية الصحية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أكدت  هبة بيومي، مدير عام إدارة المواهب بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "صحتك أمانة والكشف المبكر أمل"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم صحة المرأة وتعزيز التوعية الصحية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية  اليوم الأربعاء، أن المبادرة انطلقت في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من السابع إلى الثامن من نوفمبر 2025، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتهدف الجلسة التوعوية إلى رفع الوعي الصحي لدى السيدات وربط التوعية بخدمات الكشف في الوحدات الصحية والمستشفيات المتخصصة.

وأشارت إلى أن الكشف المبكر يمثل الأمل في مواجهة المرض، مؤكدة استعراض المبادرة لأساليب الفحص الذاتي والفحص الإكلينيكي، وكيف يمكن للنساء الاستفادة من مبادرة "صحة المرأة" لتسهيل الوصول إلى خدمات الكشف والعلاج المبكر، مشددة على أن الوزارة تحمل رسالة قوية بأن الكشف المبكر لا يقل أهمية عن العلاج.

وأضافت أن الوزارة حريصة على دمج الخطاب الديني مع التوعية الصحية، حيث يشمل التوجيه الديني التأكيد على ضرورة الاهتمام بصحة الفرد، موضحة أن المرأة هي عمود البيت والأساس في المجتمع، وبالتالي من الضروري أن تهتم بصحتها بشكل دوري لضمان أداء دورها الاجتماعي والأسري.

وأوضحت أن المبادرة تضمنت توفير فرق للفحص الطبي والتوعية من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أجهزة الماموجرام، ما سهل على السيدات إجراء الفحص في مكان عملهن دون الحاجة للتوجه إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز معدلات الكشف المبكر وتحسين نسب الشفاء.

وأكدت على أن وزارة الأوقاف ستسعى لتعميم المبادرة على جميع المديريات، مشيرة إلى أن الاهتمام بصحة المرأة يأتي في إطار التوجيهات الدائمة لمعالي الوزير وحرص القيادة السياسية على دعم صحة المرأة باعتبارها عنصراً أساسياً في المجتمع، داعية جميع السيدات إلى المشاركة والاستفادة من خدمات الكشف المبكر لضمان صحتهم وسلامتهم.


 

وزارة الأوقاف الكشف المبكر صحة المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد