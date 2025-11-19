الأوقاف: الوزارة حريصة على دمج الخطاب الديني مع التوعية الصحية

أكدت هبة بيومي، مدير عام إدارة المواهب بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "صحتك أمانة والكشف المبكر أمل"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم صحة المرأة وتعزيز التوعية الصحية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، أن المبادرة انطلقت في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من السابع إلى الثامن من نوفمبر 2025، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتهدف الجلسة التوعوية إلى رفع الوعي الصحي لدى السيدات وربط التوعية بخدمات الكشف في الوحدات الصحية والمستشفيات المتخصصة.

وأشارت إلى أن الكشف المبكر يمثل الأمل في مواجهة المرض، مؤكدة استعراض المبادرة لأساليب الفحص الذاتي والفحص الإكلينيكي، وكيف يمكن للنساء الاستفادة من مبادرة "صحة المرأة" لتسهيل الوصول إلى خدمات الكشف والعلاج المبكر، مشددة على أن الوزارة تحمل رسالة قوية بأن الكشف المبكر لا يقل أهمية عن العلاج.

وأضافت أن الوزارة حريصة على دمج الخطاب الديني مع التوعية الصحية، حيث يشمل التوجيه الديني التأكيد على ضرورة الاهتمام بصحة الفرد، موضحة أن المرأة هي عمود البيت والأساس في المجتمع، وبالتالي من الضروري أن تهتم بصحتها بشكل دوري لضمان أداء دورها الاجتماعي والأسري.

وأوضحت أن المبادرة تضمنت توفير فرق للفحص الطبي والتوعية من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أجهزة الماموجرام، ما سهل على السيدات إجراء الفحص في مكان عملهن دون الحاجة للتوجه إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز معدلات الكشف المبكر وتحسين نسب الشفاء.

وأكدت على أن وزارة الأوقاف ستسعى لتعميم المبادرة على جميع المديريات، مشيرة إلى أن الاهتمام بصحة المرأة يأتي في إطار التوجيهات الدائمة لمعالي الوزير وحرص القيادة السياسية على دعم صحة المرأة باعتبارها عنصراً أساسياً في المجتمع، داعية جميع السيدات إلى المشاركة والاستفادة من خدمات الكشف المبكر لضمان صحتهم وسلامتهم.



