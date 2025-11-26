الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تمتلك خطة طموحة لتطبيق الرقمنة في مختلف القطاعات، مع تضمين هذه المجالات ضمن المناهج التعليمية، بهدف تطوير التعليم وجعله متواكبًا مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

عملية التطوير الشاملة

وأوضح الرئيس السيسي أن عملية التطوير الشاملة في الدولة مستمرة وستستغرق بعض الوقت، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك برنامج تنمية شامل يسعى لتحقيق التقدم الاقتصادي والمساهمة في القضاء على البطالة.

مواكبة التحديات المستقبلية

وفي سياق متصل، شدد الرئيس على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى المواطنين، مع التركيز على الشباب، لضمان مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواكبة التحديات المستقبلية.