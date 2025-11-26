الرئيس السيسي: خريجو كلية الطب العسكري قادرون على المنافسة دوليا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كلية الطب العسكري تقدم مستوى علمي ومعرفي وأكاديمي يعد من الأعلى عالميًا، مشيرًا إلى أن ما توفره الكلية من مناهج متقدمة ونظم تعليمية حديثة يضاهي ما يُقدَّم في أفضل كليات الطب حول العالم.

خريجي أرقى الجامعات الدولية

وأوضح الرئيس السيسي أن خريجي كلية الطب العسكري سيتمتعون بقدرات تؤهلهم للمنافسة مع خريجي أرقى الجامعات الدولية، وذلك بفضل المستوى الرفيع من التعليم والتدريب الذي يتلقاه الطلبة، بالإضافة إلى النظام المميكن المطبّق في إدارة العملية التعليمية والامتحانات، بما يضمن أعلى درجات الدقة والجودة والشفافية.

ووجّه الرئيس رسالة طمأنة لأسر طلبة الكلية، مؤكدًا أن منظومة الحوكمة داخل كلية الطب العسكري تعمل بكفاءة عالية وتضمن بيئة تعليمية منضبطة ومتكاملة.

ودعا الطلاب إلى التركيز على تحصيل العلم والمعرفة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن سنة الامتياز تُعد جزءًا أساسيًا من الدراسة داخل الكلية لما لها من دور جوهري في صقل المهارات العملية.

مؤسسة تعليمية رائدة

كما أعلن الرئيس عن تعاون مرتقب بين كلية الطب العسكري وأبرز كليات الطب العالمية، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم مستوى الخريجين، ويُرسّخ مكانة الكلية كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم الطبية.