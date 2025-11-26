أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم وضع معايير في الأكاديمية العسكرية المصرية لاختيار طلاب الأكاديمية العسكرية، مضيفا: "لو بعمل كدا في كل الجامعات هنبقى في حتة تانية".

وقال عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية: "البيانات والأرقام المتواجدة أمامنا تعبر عن الشخصية المتواجدة داخل الاكاديمية العسكرية".

وتابع الرئيس السيسي:" لازم في كل مؤسساتنا نحاول نطور.. والتطور الطبيعي للدول من دول نامية إلى دول متقدمة ممكن تاخد 100 سنة إلا إذا الدولة وشبابها عندهم استعداد وهمة اكتر وإرادة أكبر".



وأكمل الرئيس السيسي :" الأكاديمية العسكرية المصرية تقوم بدور انتقاء الطلاب بشكل منصف وهناك معايير لاختيار الملتحقين بالأكاديمية العسكرية ".



ولفت الرئيس السيسي :" لازم يكون عندنا منظومة تقييم حقيقية في كل مؤسساتنا وهي اول خطوة في إنجاح الشخصية ".

