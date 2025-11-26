قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن  محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار  وتم تنفيذها بأقل تكلفة وأكبر قرض من روسيا .

وقال عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، :"   محطة الضبعة النووية تتنج 4800 ميجا وات".
 

وذكر المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أدار حواراً تفاعلياً مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تناول خلاله عددًا من الموضوعات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي وحجم الاحتياطي النقدي، وسبل التعامل مع الدين الداخلي والخارجي، وإيجاد فرص عمل للشباب، والعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي والميكنة والرقمنة في مؤسسات الدولة، موضحاً سيادته في هذا الصدد أن الدولة لديها خطة طموحة لتطبيق الرقمنة، وتضمين تلك المجالات في التعليم والمناهج الدراسية، لتطوير التعليم وجعله متواكبا مع سوق العمل الداخلي والدولي. كما أشار السيد الرئيس في هذا الصدد إلى أن عملية التطوير بصفة عامة في الدولة مستمرة 
 

السيسي الرئيس السيسي الضبعة محطة الضبعة اخبار التوك شو

أهمية النشاط البدني والرياضة للأطفال والمراهقين

5 سيارات أقل من 900 الف جنيه بالسوق المصري.. بالسعر والتفاصيل

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

