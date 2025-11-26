السيسي: الاستخدام الإيجابي للتقنيات جزء من التقدم.. و"فيتو" على ممارسات تصويت النواب للحفاظ على مصلحة الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوسائل التكنولوجية الحديثة تعد جزءًا لا يتجزأ من عملية التقدم التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه الوسائل إيجابياً شريطة حسن استخدامها.

التصويت في انتخابات مجلس النواب

ورد الرئيس السيسي على استفسار بشأن موقفه من بعض الملاحظات على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ما قام به كان بمثابة "فيتو" اعتراضًا على بعض الممارسات لعدم رضاه عنها، مشددًا على رغبته في إتمام كل الأمور على خير وجه بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.

تحسين الوضع للأفضل

وأشار الرئيس إلى أن مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011، وأنه منذ توليه مهام منصبه عام 2014 يسعى إلى تحسين الوضع للأفضل، مع التأكيد على أن تحقيق ذلك يتطلب من الجميع القناعة والإرادة لتحقيق التغيير المنشود.

تحسين الوضع للأفضل

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة السعي والإصرار على التغيير وتحسين الوضع للأفضل، مؤكداً أن هذا الهدف سيتم بفضل الله وبجهود المصريين، وأنه سيعمل على منع أي معوقات أمام تحقيق هذا الغرض الوطني.