قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب قبل مواجهة الجيش الملكي
وزير الخارجية: ندعم تجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد أو عدوان ضد الدولة وسيادتها
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق
وزير الخارجية: مصر مُلتزمة بدعم لبنان واستقرار أراضيه ووحدته الترابية | فيديو
تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين
وزير الخارجية: القاهرة حريصة على الاهتمام بالشأن اللبناني
تفاصيل الحالة الصحية لمدرب الزمالك بعد تعرضه و4 آخرين لحادث في المنيا
مستشار النيابة العامة: التحوّل الرقمي يُعيد صياغة علاقة المواطن بالنيابة ويضمن سرّية البيانات|فيديو
عضو تشريعية النواب: تطبيق القانون والتوعية هما الحل لحماية الطفل
جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس العرب 2025 بقطر
تعرض النائبة السابقة منى جاب الله لحادث مميت على طريق صلاح سالم بالقاهرة
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من بيتك.. وكيل إدارة نظم المعلومات بمكتب النائب العام يكشف خدمات تطبيق الهاتف

المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام
المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام
كتب محمد عبدالله :

قال المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام  أنه في إطار توجيهات المستشار النائب العام نحو تعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، أطلقت النيابة العامة  المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق (My Orange) على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون مع شركة “أورانج مصر”. 

وأوضح مخلوف أن النيابة لديها احصائيات بكل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديد المتردد علي النيابة سواء كان رجل أو سيدة ونستطيع من خلال تحديد الحد الأدنى للمترددين علي النيابة.

وأضاف مخلوف أنه تم اخذ  وقت كبير من أجل تشفير البيانات مع شركة أورنج وموافقات الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي واجرينا اختبارات للتأكد من أعلي درجة الأمان للمواطن من خلال بيانات مشرفة 

وأكد  المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام  في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي أن الرابط بين النيابة وشركة أورانج من خلال الرقم القومي ويتم إرسال رسالة بنتجية الطلب للمواطن بكل التفاصيل عن استعلامه كما أن أوراق القضايا عندما يتقدم المواطن بطلب يتم ارسالها له بالمنزل وكذلك في حالة صدور الأحكام ونتواصل مع المواطنين للاجابة علي أى سؤال غير مفهوم موضحا أن النيابة تتعامل بقوة مع منصة مصر الرقمية ووزارة الاتصالات من أجل جودة الخدمات المقدمة للمواطن بسهولة ويسر وكذلك نتعاون مع أورانج ووزارة الاتصالات من أجل ظهور التطبيق للنور لمساعدة كل المواطنين 

وأشار مخلوف إلي أن وزارة الاتصالات دعمت النيابة العامة بشكل كبير من أجل تقديم خدمات كبيرة علي التطبيق وأنه سيتم اتاحة الخدمات لكل شركات المحمول وشركة الأورانج كانت من أوائل من تقدموا بعرض ونعمل حاليا مع المحافظ البنكية واستطرد قائلا أن أى مواطن في أى محافظة قادر علي الدخول علي التطبيق وطلب القضية الخاصة بها ويتم إيصالها عبر البريد المصري بنفس الرسوم ومختومه بختم النسر ولا يمكن لأحد أن شكك فيها ويتم تسليم صورة القضية خلال 48 ساعة ويحصل المواطن علي رسائل بشكل دوري حتي يتسلم القضية في منزله 

وأكد مخلوف أن التطبيق ساهم بنسبة 20% في تخفيف الضغط علي النيابة العامة ولدينا مستهدف للوصول إلي 70 % كنسبة في 2026  وأن المواطن من حقه سداد القيمة من خلال أورانج كاش علي التطبيق أو موقع النيابة العامة بالفيزا وأن المرحلة الثانية خاصةبقيد دعاوي الأسرة  وستصدر خلال الشهور المقبلة  ويصدر موقع النيابة العامة  البيانات وشركة أورانج تقوم بحملات ترويجية كبيرة من أجل توعية المواطنين وحققت صدي كبير خلال أيام قليلة 

وأوضح مخلوف المرأة الأكثر استفادة من التطبيق الجديد للنيابة العامة وتحديدا قضايا الأسرة التى تشهد اشكاليات كبيرة وخاصة المرأة الوصية علي القصر ولا تأتي للنيابة العامة إلا مرة واحدة فقط من أجل الجرد وبعد ذلك كل طلباتها من خلال التطبيق 

مشيدا بأعضاء النيابة العامة الذين استطاعوا التدرب بسرعة علي التطبيق كما تم تدريب أعضاء فريق أورانج من أجل الاجابة علي استفسارات أى مواطن مشيرا أنه يوم قسم يتابع الطلبات يوميا وقسم اخر متعلق برضاء المواطين ولفت إلي أن حاليا نعيش العدالة الناجزة من خلال انهاء الاجراءات سريعا  

مؤكدا أن بوابة النيابة العامة تساعد المواطن علي الاستعلام علي المخالفات كما يستطيع مشاهدة المخالفة من خلال التطبيق كما أن يمكن سدادها أيضا التحقيق 

النائب العام تطبيق أورانج نظم المعلومات النائب العام التحول الرقمي النيابة العامة المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

ترشيحاتنا

الكرملين

الكرملين: الدعوات المطالبة بإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة التسوية السلمية في أوكرانيا

أرشيفية

مجلس الأمن يبحث مسارات الوساطة وجهود وقف التصعيد في شرق الكونغو الديمقراطية

كيف تستغل تقنية المكثفات المصرية "الضرائب الخفية" لتخفيض فواتير الطاقة للشركات الكبرى؟

كيف تستغل تقنية المكثفات المصرية الضرائب الخفية لتخفيض فواتير الطاقة للشركات الكبرى؟

بالصور

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

مع بداية موسم الفيروسات.. احمى طفلك بـ ملعقة عسل على الريق

احمى طفلك من الفيروسات المنتشرة بـ ملعقة عسل على الريق
احمى طفلك من الفيروسات المنتشرة بـ ملعقة عسل على الريق
احمى طفلك من الفيروسات المنتشرة بـ ملعقة عسل على الريق

لو شاكك فيه.. إزاي تتأكد من إصابتك بفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد