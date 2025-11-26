من بيتك.. وكيل إدارة نظم المعلومات بمكتب النائب العام يكشف خدمات تطبيق الهاتف

قال المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام أنه في إطار توجيهات المستشار النائب العام نحو تعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، أطلقت النيابة العامة المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق (My Orange) على الهواتف المحمولة، وذلك بالتعاون مع شركة “أورانج مصر”.

وأوضح مخلوف أن النيابة لديها احصائيات بكل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديد المتردد علي النيابة سواء كان رجل أو سيدة ونستطيع من خلال تحديد الحد الأدنى للمترددين علي النيابة.

وأضاف مخلوف أنه تم اخذ وقت كبير من أجل تشفير البيانات مع شركة أورنج وموافقات الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي واجرينا اختبارات للتأكد من أعلي درجة الأمان للمواطن من خلال بيانات مشرفة

وأكد المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي أن الرابط بين النيابة وشركة أورانج من خلال الرقم القومي ويتم إرسال رسالة بنتجية الطلب للمواطن بكل التفاصيل عن استعلامه كما أن أوراق القضايا عندما يتقدم المواطن بطلب يتم ارسالها له بالمنزل وكذلك في حالة صدور الأحكام ونتواصل مع المواطنين للاجابة علي أى سؤال غير مفهوم موضحا أن النيابة تتعامل بقوة مع منصة مصر الرقمية ووزارة الاتصالات من أجل جودة الخدمات المقدمة للمواطن بسهولة ويسر وكذلك نتعاون مع أورانج ووزارة الاتصالات من أجل ظهور التطبيق للنور لمساعدة كل المواطنين

وأشار مخلوف إلي أن وزارة الاتصالات دعمت النيابة العامة بشكل كبير من أجل تقديم خدمات كبيرة علي التطبيق وأنه سيتم اتاحة الخدمات لكل شركات المحمول وشركة الأورانج كانت من أوائل من تقدموا بعرض ونعمل حاليا مع المحافظ البنكية واستطرد قائلا أن أى مواطن في أى محافظة قادر علي الدخول علي التطبيق وطلب القضية الخاصة بها ويتم إيصالها عبر البريد المصري بنفس الرسوم ومختومه بختم النسر ولا يمكن لأحد أن شكك فيها ويتم تسليم صورة القضية خلال 48 ساعة ويحصل المواطن علي رسائل بشكل دوري حتي يتسلم القضية في منزله

وأكد مخلوف أن التطبيق ساهم بنسبة 20% في تخفيف الضغط علي النيابة العامة ولدينا مستهدف للوصول إلي 70 % كنسبة في 2026 وأن المواطن من حقه سداد القيمة من خلال أورانج كاش علي التطبيق أو موقع النيابة العامة بالفيزا وأن المرحلة الثانية خاصةبقيد دعاوي الأسرة وستصدر خلال الشهور المقبلة ويصدر موقع النيابة العامة البيانات وشركة أورانج تقوم بحملات ترويجية كبيرة من أجل توعية المواطنين وحققت صدي كبير خلال أيام قليلة

وأوضح مخلوف المرأة الأكثر استفادة من التطبيق الجديد للنيابة العامة وتحديدا قضايا الأسرة التى تشهد اشكاليات كبيرة وخاصة المرأة الوصية علي القصر ولا تأتي للنيابة العامة إلا مرة واحدة فقط من أجل الجرد وبعد ذلك كل طلباتها من خلال التطبيق

مشيدا بأعضاء النيابة العامة الذين استطاعوا التدرب بسرعة علي التطبيق كما تم تدريب أعضاء فريق أورانج من أجل الاجابة علي استفسارات أى مواطن مشيرا أنه يوم قسم يتابع الطلبات يوميا وقسم اخر متعلق برضاء المواطين ولفت إلي أن حاليا نعيش العدالة الناجزة من خلال انهاء الاجراءات سريعا

مؤكدا أن بوابة النيابة العامة تساعد المواطن علي الاستعلام علي المخالفات كما يستطيع مشاهدة المخالفة من خلال التطبيق كما أن يمكن سدادها أيضا التحقيق