قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب قبل مواجهة الجيش الملكي
وزير الخارجية: ندعم تجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد أو عدوان ضد الدولة وسيادتها
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق
وزير الخارجية: مصر مُلتزمة بدعم لبنان واستقرار أراضيه ووحدته الترابية | فيديو
تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين
وزير الخارجية: القاهرة حريصة على الاهتمام بالشأن اللبناني
تفاصيل الحالة الصحية لمدرب الزمالك بعد تعرضه و4 آخرين لحادث في المنيا
مستشار النيابة العامة: التحوّل الرقمي يُعيد صياغة علاقة المواطن بالنيابة ويضمن سرّية البيانات|فيديو
عضو تشريعية النواب: تطبيق القانون والتوعية هما الحل لحماية الطفل
جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس العرب 2025 بقطر
تعرض النائبة السابقة منى جاب الله لحادث مميت على طريق صلاح سالم بالقاهرة
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين

أرشيفيه
أرشيفيه
كتب محمد عبدالله :

قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين على خلفية اتهامهم باستغلال مناصبهم وتلقي رشوة لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول استغل منصبه وطلب لنفسه من المتهم الـثالث على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة مقاولات شهيرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالب أحد المتهمين وأخذ لنفسه من المتهم الرابع عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع، بوساطة المتهم التاسع، 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة

عقوبة الرشوة

نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

إحالة مالية الجنايات مسئولين رشوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

ترشيحاتنا

مصر والجزائر

وليد جاب الله: العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية وتشهد دفعة قوية في 2024

منال محيي الدين

منال محيي الدين: نهاوند أول تجربة شرقية على الهارب.. ودمي كله موسيقى عربية

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: ضبط السكين والآثار المادية يعزز الأدلة في قضية التحر.ش بالأطفال

بالصور

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

مع بداية موسم الفيروسات.. احمى طفلك بـ ملعقة عسل على الريق

احمى طفلك من الفيروسات المنتشرة بـ ملعقة عسل على الريق
احمى طفلك من الفيروسات المنتشرة بـ ملعقة عسل على الريق
احمى طفلك من الفيروسات المنتشرة بـ ملعقة عسل على الريق

لو شاكك فيه.. إزاي تتأكد من إصابتك بفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد