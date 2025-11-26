الرئيس السيسي: إضافة 4.5 مليون فدان للزراعة بحلول 2026.. وترشيد الاستهلاك لدعم الأمن الغذائي

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استفسار حول مدى قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة، موضحًا أن عام 2026 سيشهد إضافة 4.5 مليون فدان إلى مساحة الأراضي المزروعة في مصر، والتي تبلغ حاليًا حوالي 9 ملايين فدان.

رشيد استهلاك السلع

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه من غير الممكن عمليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع الأساسية، نظرًا لأن حوالي 95٪ من مساحة مصر صحراء، فضلاً عن الزيادة المستمرة في تعداد السكان، مشددًا على ضرورة ترشيد استهلاك السلع الأساسية قدر الإمكان.

تشغيل محطة الضبعة النووية

كما استعرض الرئيس الفوائد الاقتصادية والتقنية التي ستعود على مصر عند اكتمال إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، بما في ذلك إنتاج 4.8 جيجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى دعم مجالات الطب النووي والتكنولوجيا الحديثة في مصر، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم احتياجات الدولة المستقبلية.