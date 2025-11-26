مخلوف: إتاحة خدمات النيابة العامة عبر أبلكيشن وتشفير وتأمين البيانات

قال المستشار عمرو مخلوف وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، إن التحول الرقمي يأتي وفق توجيهات النائب العام لرقمنة الخدمات والأوراق، وتقليل الجهد على المواطنين.



وتابع وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامح على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وشركة أورنج لزيادة التحول الرقمي، مضيفا: بنهاية 2026 سيكون التعامل التقليدي والتوجه إلى النيابة العامة لاستخراج الأوراق في أدنى عدد.



وأوضح المستشار عمرو مخلوف، أن النيابة العامة لديها إحصاءات لكل الخدمات التي تقدمها، وعملت على ميكنة الخدمات لتوفير الوقت والجهد، مضيفا: استغرقنا وقت كبير لتشفير البيانات التي بيننا وبين أورنج مصر بعد موافقة من جهاز تنظيبم الاتصالات والبنك المركزي المصري.

وتابع: تقديم طلب الحصول على خدمة من النيابة العامة عبر أبلكيشن أورنج وتوفير المعلومات عبر الـ SMS مع تشفير كافة البيانات، والتعامل والتنسيق مع أورنج من خلال الرقم القومي ويتم التأكد من طالبي الحصول على الخدمات.

وذكر: الاستعلام عن القضايا من خلال الرقم القومي للتأكد من كافة المعلومات، وتوصيل الأوراق الرسمية والقضايا إلى منزل طالب الخدمة.