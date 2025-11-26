مقتل سائق خلال مشاجرة في عرب راشد بحلوان

لقى سائق مصرعه في مشاجرة بمنطقة عرب راشد في حلوان وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

مقتل سائق في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع مشاجرة بمنطقة عرب راشد في دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان لإجراء التحريات اللازمة وسرعة ضبط المتهمين بقتل السائق.

وتبين من المعاينة الأولية التي أجرتها فرق المباحث في حلوان مقتل السائق على يد آخرين خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال في المنطقة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.