وزير الخارجية: مصر مُلتزمة بدعم لبنان واستقرار أراضيه ووحدته الترابية | فيديو

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، إنه بالأمس كان هناك اتصال مهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك في إطار الاتصالات الدورية التي تجريها الدولة والقيادة المصرية مع الدولة والقيادة اللبنانية.

وأضاف عبد العاطي، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يزور لبنان بتعليمات وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل نقل رسالة دعم وتضامن كامل مع لبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وتابع: "توقيت الزيارة مهم، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على نقل رسالة تضامن وإظهار دعمنا الكامل للدولة اللبنانية، وسيادتها، وسلامة أراضيها، ووحدة التراب اللبناني، والعمل على الاستماع للرؤية اللبنانية تجاه الأخطار المحدقة بلبنان ومخاطر أي تصعيد قد ينال الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق، وهو ما يعكس حرص مصر على الانخراط الكامل في الشأن اللبناني".