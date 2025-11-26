قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسط غياب يامال.. نجم تشيلسي يخطف الأضواء أمام برشلونة بأبطال أوروبا

تشيلسي
تشيلسي
القسم الرياضي

خرج إستيفاو لاعب تشيلسي منتصرًا في موقعة الجيل الواعد، أمس الثلاثاء، بملعب ستامفورد بريدج بعدما توج أداءً رائعًا بهدف مذهل في فوز كبير 3-صفر على برشلونة بينما غاب لامين يامال عن مستواه المعهود مثل معظم زملائه في الفريق الإسباني.


وتجاوز إستيفاو ، مدافعين اثنين قبل أن يطلق تسديدة صاروخية من زاوية ضيقة في سقف الشباك ليجعل النتيجة 2-صفر لتشيلسي في الدقيقة 55 من مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد هدف مبكر لبرشلونة بالخطأ في مرماه، وأكمل ليام ديلاب ثلاثية فريقه المستحقة.

وصال إستيفاو وجال في شوط أول جاء من جانب واحد وأنهاه برشلونة بعشرة لاعبين.

وبدا واثقا من نفسه، وبعد هدفه الذي لا يُنسى، أعلن أنها أفضل لحظة في مسيرته الكروية.

وقال اللاعب البرازيلي – البالغ من العمر 18 عاما – في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الكلمات تعجز عن وصف شعوري، إنها ليلة لا تنسى، آمل أن أسجل المزيد من الأهداف، كانت بالتأكيد أكثر اللحظات المميزة في مسيرتي، أنا سعيد للغاية لأن عائلتي كانت تشاهدني هنا".

وبذل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا قصارى جهده للتقليل من أهمية هذه النتيجة والضجة التي أثيرت حول نجمه الشاب، لكنه أثنى على هذا الهدف كثيرا.

وقال: "إنه فوز كبير، خاصة أن الانتصار تحقق على حساب برشلونة، لكنه لن يغير شيئا من خططنا، قدم إستيفاو مباراة جيدة للغاية، ليس فقط بسبب هذا الهدف لكنه ساعد الفريق من خلال الطريقة التي ضغطنا بها".

وأضاف: "ذكّرني هذا الهدف بالهدف الذي سجله في شباكنا في كأس العالم للأندية"، في إشارة إلى هدف إستيفاو لصالح بالميراس في فوز تشيلسي بدور الثمانية 2-1 في يوليو الماضي.

وبينما كانت الجماهير تشيد ببطلها الجديد، تم استبدال جمال في وقت متأخر من المباراة بعدما أخفق في ترك بصمة على الرغم من أنه لم يكن وحيدا في فريقه في هذا الجانب.

وعندما سُئل ماريسكا عما إذا كان إستيفاو يذكره بليونيل ميسي، سارع إلى رفض الفكرة، موضحًا: "لا يزال هو ويامال في سن صغيرة جدًا، لو بدأتم الحديث عن مقارنات مع ميسي أو كريستيانو رونالدو، ستضعون ضغوطًا هائلة على هذا الثنائي الواعد".

واختتم: "في سن 18، يحتاجون إلى الاستمتاع، يحتاجون إلى الوصول إلى ملعب التدريب وهم سعداء، لكن عندما تبدأ في مقارنتهما بميسي أو رونالدو، أعتقد أن هذا كثير جدا بالنسبة لهما".

إستيفاو ستامفورد بريدج برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للسكري.. يوم علمي بـ"شفاء الأورمان" حول التمريض والتعايش الصحي لمرضى الأورام

في اليوم العالمي للسكري.. يوم علمي حول التمريض والتعايش الصحي لمرضى الأورام

جولة محافظ المنوفية

باستثمارات 29 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة بركة السبع للغات

حريق

السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي بشبين القناطر

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد