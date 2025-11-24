قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم تشيلسي يغيب عن مواجهة برشلونة.. تفاصيل

تشيلسي
تشيلسي
القسم الرياضي

قال إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، اليوم الاثنين، إن مهاجم الفريق كول بالمر، بات قريبا من العودة، لكنه سيغيب عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي ستسبق مواجهة مرتقبة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بالمر، الذي تعرض لإصابة في أعلى الفخذ في أغسطس الماضي، قبل أن يعود ويسجل هدفين متتاليين ضد برنتفورد وبايرن ميونيخ، قريبا من العودة لكن حادثا في منزله تسبب في تأجيل عودته.

وتعرض الدولي الإنجليزي (23 عاما) لكسر في إصبع قدمه بعدما اصطدم بباب أثناء الليل.

وقال ماريسكا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "كول يرتدي حذاء (واقيا)، ولا نعلم متى سيعود، لكن بالتأكيد سيكون قريبا، وبدأ التدرب بالكرة بالفعل، ويشعر بتحسن، ولا أعتقد أنه سيكون متاحا لهاتين المباراتين (برشلونة وأرسنال)، لكنه في حالة جيدة".

ويمتلك تشيلسي 23 نقطة من 12 مباراة في الدوري ويحتل المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط، وسيلتقي الفريقان في قمة لندن على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد المقبل.

لكن ماريسكا يضع كل تركيزه على مواجهة برشلونة الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وأضاف: "لدينا مواجهات كبرى، سنلعب مباراة خارج أرضنا ضد ليدز، ثم بورنموث، ثم أتلانتا، وونركز في كل مواجهة على الثلاث نقاط، ومباراة برشلونة غدا وأرسنال يوم الأحد في غاية الأهمية لأسباب مختلفة، ولكن من المهم بالنسبة لنا أن نتعامل مع كل مواجهة على حدة".

ويحتل برشلونة، المركز الثاني في الدوري الإسباني، ويأتي إلى ستامفورد بريدج بقوة هجومية كبيرة، بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، حيث سجل المهاجم البولندي ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني خلف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الذي أحرز 13 هدفا.

ويمثل لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، والذي يحتل المركز الثاني في قائمة صانعي الأهداف في الدوري بست تمريرات حاسمة، تهديدا كبيرا أيضا.

وأكمل: "بالتأكيد ليفاندوفسكي لاعب رائع، وأثبت طيلة مسيرته أنه يقوم بأهم شيء في كرة القدم، وهو تسجيل الأهداف، وسنحاول الدفاع كمجموعة، وأن نتحلى بالشراسة، كما ندافع دائما".

واختتم: "لكن لديهم العديد من اللاعبين الرائعين؛ لامين يامال، وفيرمين لوبيز، وفرينكي دي يونج".

تشيلسي كول بالمر ماريسكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

الزمالك

خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك ثلاث فترات في هذه الحالة

تريزيجيه

نجم الأهلي السابق: علاء ميهوب افضل من بن شرقي وتريزيجيه لاعب مصنوع

الزمالك

أحمد عيد :رفضت رحيل مصطفي شلبي.. والزمالك سيفوز على كايزر تشيفز

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد