نجم تشيلسي يغيب عن مواجهة برشلونة.. تفاصيل

قال إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي، اليوم الاثنين، إن مهاجم الفريق كول بالمر، بات قريبا من العودة، لكنه سيغيب عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي ستسبق مواجهة مرتقبة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بالمر، الذي تعرض لإصابة في أعلى الفخذ في أغسطس الماضي، قبل أن يعود ويسجل هدفين متتاليين ضد برنتفورد وبايرن ميونيخ، قريبا من العودة لكن حادثا في منزله تسبب في تأجيل عودته.

وتعرض الدولي الإنجليزي (23 عاما) لكسر في إصبع قدمه بعدما اصطدم بباب أثناء الليل.

وقال ماريسكا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "كول يرتدي حذاء (واقيا)، ولا نعلم متى سيعود، لكن بالتأكيد سيكون قريبا، وبدأ التدرب بالكرة بالفعل، ويشعر بتحسن، ولا أعتقد أنه سيكون متاحا لهاتين المباراتين (برشلونة وأرسنال)، لكنه في حالة جيدة".

ويمتلك تشيلسي 23 نقطة من 12 مباراة في الدوري ويحتل المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط، وسيلتقي الفريقان في قمة لندن على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد المقبل.

لكن ماريسكا يضع كل تركيزه على مواجهة برشلونة الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وأضاف: "لدينا مواجهات كبرى، سنلعب مباراة خارج أرضنا ضد ليدز، ثم بورنموث، ثم أتلانتا، وونركز في كل مواجهة على الثلاث نقاط، ومباراة برشلونة غدا وأرسنال يوم الأحد في غاية الأهمية لأسباب مختلفة، ولكن من المهم بالنسبة لنا أن نتعامل مع كل مواجهة على حدة".

ويحتل برشلونة، المركز الثاني في الدوري الإسباني، ويأتي إلى ستامفورد بريدج بقوة هجومية كبيرة، بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، حيث سجل المهاجم البولندي ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني خلف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الذي أحرز 13 هدفا.

ويمثل لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، والذي يحتل المركز الثاني في قائمة صانعي الأهداف في الدوري بست تمريرات حاسمة، تهديدا كبيرا أيضا.

وأكمل: "بالتأكيد ليفاندوفسكي لاعب رائع، وأثبت طيلة مسيرته أنه يقوم بأهم شيء في كرة القدم، وهو تسجيل الأهداف، وسنحاول الدفاع كمجموعة، وأن نتحلى بالشراسة، كما ندافع دائما".

واختتم: "لكن لديهم العديد من اللاعبين الرائعين؛ لامين يامال، وفيرمين لوبيز، وفرينكي دي يونج".