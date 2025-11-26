تستخدم في الداخل والخارج.. الأوراق المطلوبة لإصدار كارت ميزة من البنك الأهلي 2026

مع اقتراب العام الجديد 2026، يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز موقعه الريادي في مجال الخدمات البنكية الرقمية من خلال بطاقات الائتمان المتنوعة، وعلى رأسها بطاقة «ميزة Visa Credit Card»، التي أصبحت إحدى أبرز أدوات الدفع الآمنة داخل مصر وخارجها.

ويمتاز كارت ميزة بحدود ائتمانية مرنة تصل إلى 500 ألف جنيه، وتتيح استخداما سهلا وآمنا في عمليات الشراء والسحب، ما جعلها الخيار الأول لفئات واسعة من العملاء الباحثين عن حلول مالية ذكية تتماشى مع نمط الحياة المعاصر.

ميزة البنك الأهلي يجمع بين الأمان والمرونة

يمثل كارت ميزة من البنك الأهلي المصري خيارا مثاليا للعملاء الراغبين في الجمع بين الأمان والمرونة وسهولة الاستخدام داخل مصر وخارجها، ومع التحول المتزايد نحو الخدمات الرقمية في 2026.

يتجه البنك نحو تعزيز الاعتماد على القنوات الإلكترونية، ما يمنح العملاء تجربة أكثر سلاسة وموثوقية.

ولمتابعة أي تحديثات جديدة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للبنك أو الاتصال بخدمة العملاء على 19623.

شروط التقديم على كارت ميزة البنك الأهلي 2026

قبل الشروع في التقديم للحصول على كارت ميزة بالبنك الأهلي، يجب التأكد من توافر مجموعة من المعايير الأساسية التي تعكس الاستقرار المالي والجدارة الائتمانية للعميل، وهي شروط ليست معقدة، لكنها مصممة لحماية الطرفين وضمان الاستخدام الرشيد للبطاقة.

وتشمل أبرز الشروط:

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

ـ وجود دخل شهري ثابت يغطي الحد الأدنى المطلوب للائتمان.

ـ عدم وجود العميل ضمن القوائم السلبية بالبنك المركزي المصري.

ـ ألا يتجاوز عبء الدين 40% من صافي الدخل الشهري.

ـ بالنسبة للأجانب، يشترط تقديم وثائق الإقامة الرسمية سارية المفعول.

ومن المتوقع خلال عام 2026 إدخال آليات إلكترونية جديدة عبر تطبيق “الأهلي موبايل” لتسهيل التقديم والمتابعة دون الحاجة للزيارة المتكررة للفروع.

الأوراق المطلوبة لإصدار كارت ميزة من البنك الأهلي 2026

يعتمد البنك الأهلي على دقة البيانات للتحقق من هوية العميل واستيفاء المعايير القانونية، وتتضمن القائمة المحدثة لعامي 2025-2026 ما يلي:

ـ صورة بطاقة رقم قومي سارية.

ـ صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 سم.

ـ إثبات دخل واضح:

للموظفين: مفردات مرتب أو شهادة راتب من جهة العمل.

لأصحاب الأعمال الحرة: كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

ـ فاتورة مرافق حديثة (كهرباء، مياه أو غاز) لإثبات محل الإقامة.

ـ للأجانب: نسخة من جواز السفر مع إذن الإقامة.

يتم تقديم هذه المستندات مع طلب مكتوب داخل أحد فروع البنك الأهلي، وتُراجع عادة خلال فترة تمتد من 7 إلى 10 أيام عمل حتى صدور قرار الاعتماد.

خطوات إصدار كارت ميزة البنك الأهلي 2026

ـ زيارة أقرب فرع للبنك الأهلي المصري من بين أكثر من ألف فرع منتشرة في أنحاء الجمهورية.

ـ ملء استمارة طلب كارت ميزة بدقة وتسليمها لموظف الخدمة.

ـ تقديم الأوراق المطلوبة ومراجعتها مبدئيًا داخل الفرع.

ـ انتظار قرار إدارة الائتمان خلال نحو أسبوع عمل.

ـ استلام البطاقة سواء عن طريق الشحن أو الحضور للفرع.

ـ تفعيل البطاقة من خلال ماكينة الصراف الآلي للبنك أو عبر الاتصال برقم خدمة العملاء 19623.

رسوم كارت ميزة البنك الأهلي 2026

تختلف الرسوم المقررة حسب نوع البطاقة والامتيازات الممنوحة، مع وجود مبادرات من البنك المركزي لتخفيف الأعباء على العملاء في الخدمات الرقمية.

وفيما يلي أحدث الرسوم:

ـ رسوم الإصدار الأولى: 150 جنيها للبطاقة الكلاسيكية.

ـ رسوم التجديد السنوي: 75 جنيها.

ـ إصدار بطاقة إضافية: 25 جنيها.

ـ بدل فاقد: 150 جنيها.

ـ فائدة شهرية: نحو 3.5% على المديونية المستحقة.

ـ عمولة السحب النقدي: بين 2 و3%.

ـ الحد الأقصى للمشتريات: حتى 250 ألف جنيه لبطاقة البلاتينيوم.