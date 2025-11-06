قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
الكبير كبير.. شوبير يشيد بالزمالك بعد تأهله لنهائي كأس السوبر
برقم الهاتف.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
مصرع شاب تحت عجلات القطار شمال بني سويف
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس البنك الأهلي: القطاع المصرفي المصري يتمتع بثقة كاملة واستدامة نمو متميزة

محمد الأتربي
محمد الأتربي
محمد شحتة

سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على تصريحات محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية، والتي أكد خلالها أن الاقتصاد المصري يعيش واحدة من أفضل مراحله بفضل استقرار المؤشرات وتحسن الأداء في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 49.5 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب الطفرة الكبيرة في السياحة والصادرات، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح.

وفي كلمته خلال الملتقى السنوي لمديري التدقيق في المصارف العربية، أشار الأتربي إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد لحظة تاريخية فارقة تجسّد قدرة الدولة المصرية على الجمع بين عراقة التاريخ وروح التنمية الحديثة، مشددًا على أهمية استثمار هذا الزخم العالمي لجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز حركة السياحة لتصل إلى ما بين 30 و35 مليون سائح سنويًا.

وعلى صعيد الأداء المصرفي المحلي، أكد الأتربي أن القطاع المصرفي المصري يواصل أداءه القوي، موضحًا أن متوسط العائد على حقوق الملكية بلغ 39%، والعائد على الأصول 2.9%، ومعدل كفاية رأس المال 18.8%، وهي مؤشرات تؤكد متانة الجهاز المصرفي وثقة المتعاملين واستدامة النمو المالي.

كما أشاد الأتربي بدور البنوك المركزية العربية في تطوير نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، مؤكدًا أن هذا التطوير كان له أثر واضح في تعزيز استقرار القطاع المصرفي العربي وقدرته على مواجهة الأزمات المالية العالمية.

واختتم الأتربي حديثه بالتأكيد على أن تطوير وظيفة التدقيق الداخلي يمثل أولوية في المرحلة المقبلة، داعيًا إلى الاستثمار في تأهيل الكوادر المصرفية وتحديث برامج التدريب المهني وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن كفاءة المراجعين واستدامة الأداء المؤسسي في المصارف العربية.

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

فتاة - أرشيفية

هيام أمام محكمة الأسرة: اكتشف علاقة زوجي بطالبة ثانوي بعد 15 سنة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

محمد رمضان

تصالح مع وزارة الثقافة.. كواليس محاكمة محمد رمضان قبل حبسه عامين

ارشيفية

جريمة قابيل وهابيل .. التحريات تكشف لغز مقتل شاب في التبين

حبس

بياخد فلوس من قائدي السيارات.. قرار من النيابة بشأن سايس بالعجوزة

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

