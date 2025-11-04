الإتربي: المتحف المصري الكبير حدث تاريخي

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المتحف المصري الكبير يعتبر حدثا تاريخيا، وهو رسالة مصر للعالم، مشيرا إلى أن المتحف يعد من أحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البنك الأهلي هو شريك إستراتيجي منذ بداية المتحف، إضافة إلى أنه أحد الرعاة الرئيسيين فى الافتتاح المبهر الذى حدث، متابعا: “البنك يؤمن أن الثقافة هي التي تبني الإنسان وتعزز الهوية الوطنية، والسياحة الثقافية تدعم الإقتصاد، والسائحين الذين زاروا المتحف كانوا بأعداد كبيرة، وأسعار الغرف وصلت إلى ألف دولار فى اليوم سواء فى القاهرة وأسوان”.

وتابع: “مصر بخير والشهرين دول كل الأحداث كانت فى منتهي الإيجابية، سواء اتفاقية السلام أو افتتاح المتحف المصري، ووصولنا لكأس العالم”.

وأشار إلى أن المتحف يعطي رسالة للأجيال المصرية بأهمية تراث مصر، معقبا: “هناك أكثر من 100 ألف قطعة أثرية ومقتنيات تاريخية بالمتحف أى أنها لا تقدر بثمن”.