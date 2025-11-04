قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس المتحف المصرى الكبير: عدد زوار المتحف اليوم تجاوز 18 ألف زائر

هاجر ابراهيم

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، أن عدد زوار المتحف اليوم تجاوز 18 ألف زائر، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس الاهتمام العالمى والمحلى بالصرح الحضارى الأضخم فى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، إن إدارة المتحف تعمل على توفير تجربة فريدة للزائرين، لافتا إلى أن نسبة الزوار تنقسم بالتساوى تقريبًا بين المصريين والأجانب بواقع 50% لكل فئة، وهو ما يؤكد أن المتحف أصبح وجهة سياحية وثقافية عالمية.

وتابع أن المتحف يجمع بين البعد الثقافى والاستثمارى، مشيرًا إلى أن له عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث يسهم فى زيادة مدة إقامة السائح فى القاهرة ورفع معدلات إنفاقه فى الفنادق والمطاعم، إلى جانب الدعاية الإيجابية التى يقدمها لمصر عالميًا.

وأشار إلى أن هذه النتائج لن تظهر فى يوم وليلة ولكنها مؤثرة ومستمرة.

المتحف المصرى المتحف المصرى الكبير زوار المتحف الصرح الحضارى

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

بالصور

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

