رئيس المتحف المصرى الكبير: عدد زوار المتحف اليوم تجاوز 18 ألف زائر

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، أن عدد زوار المتحف اليوم تجاوز 18 ألف زائر، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس الاهتمام العالمى والمحلى بالصرح الحضارى الأضخم فى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة الحياة، إن إدارة المتحف تعمل على توفير تجربة فريدة للزائرين، لافتا إلى أن نسبة الزوار تنقسم بالتساوى تقريبًا بين المصريين والأجانب بواقع 50% لكل فئة، وهو ما يؤكد أن المتحف أصبح وجهة سياحية وثقافية عالمية.

وتابع أن المتحف يجمع بين البعد الثقافى والاستثمارى، مشيرًا إلى أن له عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث يسهم فى زيادة مدة إقامة السائح فى القاهرة ورفع معدلات إنفاقه فى الفنادق والمطاعم، إلى جانب الدعاية الإيجابية التى يقدمها لمصر عالميًا.

وأشار إلى أن هذه النتائج لن تظهر فى يوم وليلة ولكنها مؤثرة ومستمرة.