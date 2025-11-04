أحمد موسى: حشود وزوار من كل الجنسيات في اليوم الاول لفتتاح المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على حجم الإقبال الكبير على دخول المتحف المصري الكبير، قائلا :"حشود وزوار من كل الجنسيات في اليوم الاول لفتتاح المتحف المصري الكبير".

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم كله لا يتحدث الا عن المتحف المصري الكبير، والسياح من كل دول العالم يتحدثون عن مصر بحب وشغف، والسياح مدوا وقت إقامتهم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسات الدولة تعمل من اجل مستقبل الشعب المصري، مستدركا أن العائلات المصرية زحفت اليوم لمشاهدة الآثار بالمتحف.