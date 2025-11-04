حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا

علق الإعلامي أحمد موسى، على حجم الإقبال الكبير على دخول المتحف المصري الكبير، قائلا :"مبروك للشعب المصري على افتتاح المتحف المصري".

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن فخورة بمشهد الإقبال الكبير على المتحف وهذا الإقبال غير مسبوق، متابعا أن هذه الفرحة تجعلني ابكي من الفرح.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حملات ممنهجة استهدفت المتحف المصري الكبير، والشعب المصري أجهض كل حملات التشويش.

واكمل الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا تريد الا الخير والسلام والأمان، وهناك حملات ضد مصر وعايزين يكسروا فرحتنا .