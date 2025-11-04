سفير فرنسا في زيارة للقرنة الأثرية بالأقصر | صور

شهدت مدينة القرنة الأثرية غرب الأقصر ، اليوم الثلاثاء ، زيارة ايريك شوفالييه سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية لمنطقة اثار الاقصر حيث رافقه الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام اثار الاقصر في جولة ميدانية لمتابعة اعمال البعثات الفرنسية العاملة بالمواقع الاثرية بالمحافظة.

وجاءت الزيارة عقب حضور السفير الفرنسي افتتاح معرض اللوحات الجدارية المقام على السور المحيط بالمنطقة الأثرية بالملقطة والذي نظمته ماري كريستين القنصل الفخري الفرنسي بالأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر.

وخلال الجولة اطلع السفير على ابرز المشروعات الاثرية التي تشرف عليها البعثات الفرنسية واستمع إلى شرح من مسؤولي الآثار حول مراحل العمل وأهم الاكتشافات الاخيرة مؤكدا اعتزازه بالتعاون الثقافي بين مصر وفرنسا في مجال الحفاظ على التراث الانساني.

وتعد منطقة الاقصر من اكثر المدن التي تشهد نشاطا واسعا للبعثات الاجنبية خاصة الفرنسية لما تزخر به من معابد ومقابر فرعونية تمثل سجلا فريدا لحضارة مصر القديمة.