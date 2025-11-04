قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصابة بالزهايمر .. العثور على جثة مسنة في ترعة بالأقصر

كانت مصابة بالزهايمر...العثور على جثة مسنة باحدى ترع الأقصر
كانت مصابة بالزهايمر...العثور على جثة مسنة باحدى ترع الأقصر
شمس يونس

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية المريس التابعة لمركز الطود بمحافظة الأقصر، عقب العثور على جثمان الحاجة “ر.م .س ”، وهي سيدة مسنة كانت تعاني من مرض الزهايمر، بعد تغيبها منذ فجر الأحد الماضي في ظروف غامضة.

بدأت القصة مع اختفاء السيدة  فجر الأحد، حين خرجت من منزلها في هدوء كما اعتادت أحياناً بسبب مرضها، ولم تنتبه الأسرة لغيابها إلا بعد مرور بعض الوقت. أطلق ذووها وأهالي القرية حملات بحث واسعة في الشوارع والحقول والمناطق المجاورة، وقدموا بلاغًا رسميًا باختفائها إلى مركز شرطة الطود أملاً في العثور عليها.

مرت الساعات ثقيلة على أسرتها التي لم تفقد الأمل في العثور عليها حية، إلى أن ورد بلاغ إلى مركز شرطة القرنة من الأهالي يفيد بوجود جثة طافية على سطح المياه داخل إحدى الترع. انتقلت قوة أمنية من المركز برفقة فرق الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي.

وبعد الفحص المبدئي، تبيّن أن الجثة لسيدة مسنة في حالة تحلل، وبمطابقة الأوصاف مع بلاغات التغيب تبين أنها تعود للحاجة “ ر .م .س” من قرية المريس، والتي كانت مفقودة منذ فجر الأحد.

وأكدت التحريات الأولية أن المتوفاة كانت تعاني من مرض الزهايمر، ومن المرجح أنها خرجت من منزلها دون أن تدري طريقها، وسقطت عرضاً في الترعة أثناء سيرها. وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وعمّ الحزن قرية المريس بعد تأكيد الخبر، حيث نعى الأهالي السيدة  بكلمات مؤثرة، مشيرين إلى طيبتها وسيرتها الحسنة، وداعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

الاقصر اخبار الاقصر أمن الأقصر

