محافظ الأقصر يتفقد أعمال إعادة بناء المسجد العمري العتيق بقرية الأقالتة

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية إلى قرية الأقالتة التابعة لمركز ومدينة القرنة، لمتابعة أعمال إعادة بناء المسجد العمري العتيق القبلي، أحد أقدم المساجد بالقرية، بعد ان تم هدمه لإعادة تشييده من جديد.

كان في استقبال محافظ الأقصر عدد كبير من أهالي القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارته، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية على حسن اختيارها لمحافظ الأقصر، مؤكدين أنه استطاع خلال عام واحد إنهاء العديد من الملفات المتأخرة منذ سنوات، ما انعكس إيجاباً على مستوى الخدمات بالمحافظة.

وعقب جولته التفقدية للمسجد، استمع محافظ الأقصر إلى شكاوى ومطالب الأهالي، التي تركزت في بعض احتياجات الكهرباء والمياه، حيث وعد بسرعة دراسة هذه الطلبات والعمل على حل جميع المشكلات في أقرب وقت ممكن.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.