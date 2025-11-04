قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
محافظات

محافظ الأقصر والسفير الفرنسي يتفقدان مشروع تجميل نجع الملقطة بالقرنة

 قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية في نجع الملقطة التابع لقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنة، وذلك برفقة إيريك سوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له.

شملت الجولة متابعة مشروع التجميل الذي تنفذه ماري كريستين، القنصل الفخري الفرنسي بالأقصر، بمشاركة أطفال وأهالي القرية، تحت إشراف الفنان التشكيلي الدكتور علاء عوض، والذي يهدف إلى إضفاء لمسات فنية وجمالية على جدران وأسوار النجع، تعبر عن البيئة المحلية وروح الأقصر التاريخية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، والمهندس مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام آثار البر الغربي.

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر الشكر للعاملين بالمشروع، مثمنًا جهودهم في إخراج العمل الفني بصورة تليق بعظمة وتاريخ الأقصر، مؤكدًا أهمية استكمال أعمال تجميل باقي أسوار النجع واستمرار مثل هذه المبادرات المجتمعية والفنية.

كما أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتعاون أهالي القرية وروح الإيجابية التي تحلى بها الأطفال والسكان أثناء تنفيذ الجداريات، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد نموذجًا متميزًا للتعاون الثقافي والإنساني بين الجانبين، ومشددًا على حرص بلاده على تقديم مزيد من أوجه التعاون مع محافظة الأقصر في العديد من المجالات خلال الفترة المقبلة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
الشرقية
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
السيارات الفارهة
ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

