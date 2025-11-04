المطرب همام إبراهيم يحيي حفل الليلة السعودية بمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

يحيى نجم الغناء العربي همام إبراهيم حفل الليلة السعودية مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا .





ويشدو همام إبراهيم بمصاحبة فرقته الموسيقية مجموعة من الأغنيات الخليجية والمصرية .



وتتضمن الليلة عرضا لفيلم وثائقي حول أول فيلم سعودي ومجموعة أخرى من الأفلام السعودية التي أبدعها عدد من شباب المخرجين .



وكذلك ندوة يديرها الإعلامي السعودي الكبير عدنان الصعيدي بمشاركة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون و زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان والمخرج السعودي الشاب محمد هلال .