هشام نزيه يعبر عن سعادته بعد تألقه في حفل افتتاح المتحف الكبير

عبر الموسيقار هشام نزيه عن سعادته بالمشاركة والتألق خلال حفل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدا أننا شعب يستحق السلام.

ونشر نزيه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقطع من حفل الافتتاح، صحبها بتعليق: "نستحق السلام.. من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير".

وظهر المؤلف الموسيقى هشام نزيه وهو يتفاعل مع العرض الخاص بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير والدموع تظهر فى عينيه أثناء ختام الحفل.

وافتتح المتحف المصري الكبير أبوابه كأكبر متحف أثري مكرس لحضارة واحدة في العالم، على مساحة تقارب 470–500 ألف م² قرب أهرامات الجيزة.

ويضم المتحف 3 قاعات رئيسية و12 قاعة داخلية للعرض الدائم، مع مساحات تعليمية ومركز ترميم ومتحف للأطفال، ويَعرض المتحف أكثر من 50 ألف قطعة من روائع الآثار المصرية، بينها المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، فيما يتجاوز إجمالي مقتنياته 100 ألف قطعة.