برلماني: المتحف المصري الكبير بوابة مصر لتحقيق حلم 30 مليون سائح

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات بشأن المتابعة غير المسبوقة التي حظي بها افتتاح المتحف المصري الكبير على مستوى العالم والتي تجاوزت أكثر من مليار مشاهد، شهادة دولية جديدة على قوة مصر الناعمة ومكانتها في قلب الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أنه يعد حدث عالمي فريد بكل المقاييس، فهو لم يكن مجرد افتتاح لمتحف، بل رسالة عالمية عن استقرار الدولة المصرية وما تشهده من نهضة شاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال موسى إن ما رصده الإعلام الدولي من إشادة بقدرة مصر على تنظيم حدث ثقافي بهذا الحجم أمام أهرامات الجيزة، يبعث الفخر والاعتزاز في نفوس المصريين، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على إنجاز ذلك المشروع الوطني العظيم، مشددا أن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير تعود إلى ما يقرب من 30 عامًا وواجه تحديات أوقفته في أعقاب 2011، إلا أن الحلم ما كان ليتحقق لولا رؤية وإرادة الرئيس حتى خرج المتحف بالصورة التي تليق بعظمة مصر وتاريخها، مضيفا:" المتحف المصري الكبير بوابة مصر لتحقيق حلم 30 مليون سائح "



ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن المتحف المصري الكبير أصبح الآن "نافذة مصر إلى العالم" وواجهة حضارية تمزج بين الماضي العريق والمستقبل، مضيفا أن الأرقام التي أعلنتها هيئة الاستعلامات، من حيث حجم التغطية الإعلامية، تؤكد أن مصر استعادت مكانتها على خريطة الثقافة العالمية، وأن ما حدث يمثل تتويجًا لجهود القيادة السياسية في تحويل الحلم إلى واقع رغم التحديات.



وأوضح "موسى" أن المتحف المصري الكبير مشروع اقتصادي متكامل بما يحمله من مكاسب متعددة ويشكل نقلة نوعية كبرى في خريطة السياحة العالمية ويعيد مصر إلى صدارة المقاصد السياحية في ظل التوقعات بمساهمته في جذب نحو 5 ملايين زائر إضافي سنويًا لمصر.

وقال موسي، إن ما فعلته مصر في شهر واحد، من صنع الحضارة إلى صنع السلام بقمة شرم الشيخ، يجسد حقيقة الدور المصري المحوري، ويعكس ما وصلت إليه الدولة من ريادة إقليمية وحضور متنامٍ، في ظل وجود قيادة وطنية واعية حرصت على صنع واقع جديد يُعيد التوازن والاستقرار للعالم من أرض السلام والحضارة.