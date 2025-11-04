برلماني: الشراكات الاقتصادية مع قطر خطوة لتعميق العلاقات وتنويع مصادر الاستثمار في مصر

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، توجيه الحكومة الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم بمصر ، مؤكدا أن الشراكات الاقتصادية مع قطر خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الاستثمار الخارجي وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأكد" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الدعوة تأتي في إطار توجه الدولة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة تدعم خطط التنمية الشاملة.

و أوضح عضو النواب أن الحكومة تسعى من خلال تعزيز العلاقات مع قطر إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة، والسياحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

و تجدر الاشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر أمس الاثنين؛ رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش حضوره نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضورالسفير وليد الفقي، سفير مصر لدى قطر.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وسعادته بمقابلة رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.