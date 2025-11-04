قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد.. أسهل طريقة للتحصين
رسميًا.. عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام لكرة القدم في الأهلي
شبانة: الأهلي بلا مهاجمين.. والموسم سيكون كارثيًا على منافسيه
سعد الدين الهلالي: هذا التصرف الصحيح لمن استقبل تحويل بنكي بالخطأ
لماذا حاول المتهمون إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية؟.. تفاصيل
الصحفيين: فرصة أخيرة للاشتراك في رحلة الحج لهذا العام
البيت الأبيض: محمد بن سلمان سيزور واشنطن خلال نوفمبر الجاري
فولكس فاجن تقدم أحدث سيارة كهربائية من فئة السيدان بقوة 586 حصانًا
في انتظار زيارتك القادمة.. يسرا تعلق على لقاء ملكة الدنمارك في مصر
الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة
رسميا.. الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط وخطوات الاستعلام والتظلم 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. دعوات دولية لإعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد إلى موطنهما الأصلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في مشهد يليق بعظمة التاريخ المصري، افتتحت مصر المتحف المصري الكبير، أضخم صرح أثري وثقافي في القرن الحادي والعشرين، ليصبح ليس مجرد متحف، بل رسالة حضارية إلى العالم تُجسد قدرة المصريين على صون ماضيهم وصناعة مستقبلهم.

 ومع هذا الافتتاح التاريخي، عاد الجدل العالمي حول مصير القطع الأثرية المصرية المهربة، وعلى رأسها رأس نفرتيتي وحجر رشيد، اللذين يمثلان رمزين خالدين للحضارة المصرية القديمة وسفيرين مسلوبين للهوية الوطنية.

حجر رشيد.. مفتاح الحضارة المصرية

اكتُشف حجر رشيد عام 1799 على يد أحد ضباط الحملة الفرنسية أثناء أعمال تحصين قلعة «جوليان» بمدينة رشيد بالقرب من الإسكندرية. ومنذ تلك اللحظة، أصبح الحجر واحدًا من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن الثامن عشر، إذ مكّن العالم من فك رموز اللغة المصرية القديمة وفهم الحضارة الفرعونية من جديد.
يحمل الحجر نصوصًا مكتوبة بثلاث لغات: الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة، وقد نجح عالم الآثار الفرنسي جان فرانسوا شامبليون في قراءتها عام 1822، مؤسسًا بذلك علم المصريات الحديث.

أما مضمون النقوش فهو مرسوم صدر عام 196 قبل الميلاد من كهنة منف لتكريم الملك بطلميوس الخامس على إنجازاته. ومنذ نقله إلى بريطانيا في بدايات القرن التاسع عشر، لا يزال الحجر يُعرض في المتحف البريطاني، رغم مطالبات مصر المتكررة باستعادته باعتباره جزءًا أصيلًا من تراثها الوطني.

رأس نفرتيتي.. أيقونة الجمال المسلوبة

أما رأس نفرتيتي، فهو تمثال نصف مدهون من الحجر الجيري، نُحت بيد الفنان المصري تحتمس عام 1345 قبل الميلاد، أي قبل أكثر من 3300 عام. التمثال يجسد ملكة مصر الجميلة وزوجة الفرعون إخناتون، وقد تحول إلى رمز عالمي للجمال الأنثوي والحضارة المصرية في أوج مجدها.

اكتشف التمثال فريق تنقيب ألماني بقيادة عالم المصريات لودفيج بورشاردت في تل العمارنة عام 1912، ومنذ ذلك الحين ظل معروضًا في متاحف ألمانيا، رغم مطالب مصر المستمرة بإعادته. ويؤكد خبراء الآثار أن التمثال خرج بطرق غير قانونية، في ظل ضعف القوانين الدولية آنذاك التي سمحت باستغلال الحفريات الأثرية ونقل كنوز الحضارات إلى الخارج.

المتاحف العالمية تشعر بالذنب
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إن المتاحف العالمية بدأت تدرك الآن أنها ارتكبت "جرائم ثقافية" في حق نفسها وحق الدول صاحبة الحضارات، بعدما شاهدت روعة المتحف المصري الكبير. وأضاف أن هذه المتاحف حين رأت صرحًا بهذه العظمة والدقة والاحترافية، بدأت تشعر بالخطأ الذي ارتكبته في الماضي بنقل القطع الأثرية من أوطانها الأصلية.

وأشار حواس إلى أن ما قامت به هولندا مؤخرًا من مبادرات لإعادة بعض القطع الأثرية المسروقة هو مثال يُضرب له "تعظيم سلام"، معتبرًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة انطلاق حقيقية لبدء مرحلة جديدة من استعادة الآثار المصرية المنهوبة.

نفرتيتي وحجر رشيد في طريق العودة؟
وعن إمكانية استعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد، أوضح حواس أن هناك حاليًا وثيقتين منشورتين عبر الإنترنت، الأولى تطالب بإعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا، والثانية لاستعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني، وأن العمل جارٍ لجمع مليون توقيع على كل وثيقة تمهيدًا للتحرك الرسمي نحو استردادهما.

دعوة لتعديل القوانين الدولية
وأكد الدكتور حواس أن منظمة اليونسكو أقرت قانونًا يمنع استرداد أي قطعة أثرية خرجت من بلدها قبل عام 1970، معتبرًا أن هذا القانون "مجحف" بحق الدول المتضررة، وعلى رأسها مصر. ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة النظر في هذه القوانين، وإقرار تشريعات جديدة تضمن عودة الحقوق التاريخية إلى أصحابها الشرعيين.


مصر تستعيد صوتها الحضاري
افتتاح المتحف المصري الكبير لم يكن مجرد حدث ثقافي، بل لحظة استيقاظ للضمير الإنساني، وجرس إنذار يدعو العالم إلى إعادة النظر في مفهوم العدالة التاريخية. فاليوم، مصر لا تطالب فقط بآثارها، بل تطالب بحقها في رواية تاريخها من جديد، على أرضها، وبأيدي أبنائها، وبحضورٍ يليق بحضارةٍ علمت العالم معنى الخلود.

المتحف المصري نفرتيتي حجر رشيد ألمانيا الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

محمد شريف

هاني رمزي: الأهلي أخطأ في إعادة محمد شريف.. ودياباتي كان مرشحا للانتقال للأحمر

محمد الشناوى

أضا يكشف حقيقة مشادة تريزيجيه والشناوي عقب التعادل مع المصري

كليوباترا

بطريقة ساخرة.. هكذا احتفل سيراميكا كليوباترا بتصدره لقمة الدوري

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد