مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

أقام السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف - سويسرا، وحرمه، حفل استقبال بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح العظيم الذي خطف أنظار العالم خلال حفل افتتاحه.

جاء ذلك بحضور القنصل العام بجنيف السفير خالد عطالله ونائب القنصل المستشار محمود النشرتي، وبمشاركة واسعة من سفراء ومندوبي الأمم المتحدة من الأوروبيين وممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء العرب، فضلا عن جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف؛ الذي تقدم للسفير بكل الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة باسم المصريين بسويسرا.

وأكد السفير علاء حجازي، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير يُعد حدثاً تاريخياً يعكس مكانة مصر الثقافية عالمياً، ويعزز من الروابط بين الشعوب عبر الحضارة والفن، معربا عن فخره بالحضارة المصرية العريقة، وسعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يتحقق على أرض مصر.

من جانبه، أعرب الحضور عن اعتزازهم وإعجابهم بهذا الإنجاز والصرح العالمي الفريد الذي يؤكد أن مصر تصنع التاريخ دومًا.

كما أعرب جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف، عن فخر المصريين بالخارج بالاحتفال الأسطوري للمتحف المصرى الكبير، والذى أقيم بمظهر يليق بعظمة مصر.

وتم خلال الاحتفالية عرض بعض المستنسخات الفرعونية لعدد من القطع الأثرية الشهيرة، ولقطات من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.