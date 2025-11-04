خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير

كشفت مصادر عن كواليس اتهام فتاة وشابين صاحبي مكتبة بتزوير تذاكر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والتحقيقات مع ثلاثتهم التي استمرت عدة ساعات وانتهت بإخلاء سبيل كل منهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

وسرد أحمد شرارة المحامي دفاع المتهمين الثلاثة أن بداية الواقعة كانت بمحاولة دخول المتهمة الرئيسية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير وأثناء تقديمها تذكرة الدعوة اكتشف رجال الأمن أن الدعوة مزيفة من خلال اختلاف الباركود الموثق على التذكرة فتم القاء القبض على الفتاة واقتيادها لقسم الشرطة.

وأضاف شرارة أنه باستجواب الفتاة قالت أنها تحصلت على صورة تلك التذكرة ولرغبتها في حضور حفل الافتتاح قررت ان تقوم بسحب التذكرة "سكانر" وتغيير البيانات المكتوبة بها باسمها فتوجهت إلى مكتبة كبيرة في مدينة حلوان بالقرب من منزلها وطلبت من شابين شريكين بالمكتبة أخذ التذكرة "scan" لتعديل بيانات بها فقاما بالسماح لها باستخدام جهاز الكمبيوتر وتنفيذ ما ترغب به حتى فوجئا بالقاء القبض عليهما باعتبارهما شريكين في تزوير التذكرة.

قررت النيابة حجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات والتي وردت من مباحث الهرم بصحة الواقعة وارتكاب الفتاة لجريمة تزوير محرر رسمي "تذكرة المتحف المصري الكبير" ومشاركة الشابين لها، وطلب شرارة دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه النيابة لتقرر إخلاء سبيلهم بكفالة 30 الف جنيه بموجب 10 الاف جنيه لكل متهم.

سدد المتهمون الكفالة وتم الإفراج عنهم على ذمة القضية.