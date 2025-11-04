أمير المصري يشارك بفيلمي القصص و Giant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشارك الفنان أمير المصري بفيلمي القصص و Giant في مهرجان البحر الاحمر السينمائي بدورته الخامسة، ومن المقرر إقامة الدورة من يوم 4 إلى 13 ديسمبر.



تم اختيار فيلمه Giant ليكون فيلم افتتاح المهرجان فيما ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم القصص.



وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه عالميًا من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا بفيلم القصص، والذي تُقام دورته الـ ٢٨ خلال الفترة من ٧ إلى ٢٣ نوفمبر المقبل.



فيلم القصص من بطولة النجمة نيللي كريم، امير المصري، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد .



شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم اقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر الجاري.



يحكي فيلم Giant الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.



ويضم فيلم Giant مع امير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الاشادات خلال عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.



فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي/رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.



وفي سياق آخر، يشارك أمير المصري في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency ، حيث يقوم بدور سعيد، ضابط مخابرات إماراتي. من المقرر أن يبدأ أمير المصري في تصوير مشاهده قريباً في الموسم الثاني الذي يحمل اسم The Agency: Central Intelligence وهو من إنتاج Paramount+.

الموسم الثاني من The Agency بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر – سميث، أمير المصري، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت - ليون، ريتشارد جير.



وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٥ في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، وحصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima ، كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland