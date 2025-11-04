قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير المصري يشارك بفيلمي القصص و Giant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أمير المصري
أمير المصري

يشارك الفنان أمير المصري بفيلمي القصص و Giant في مهرجان البحر الاحمر السينمائي بدورته الخامسة، ومن المقرر إقامة الدورة من يوم 4 إلى 13 ديسمبر.


تم اختيار فيلمه Giant ليكون فيلم افتتاح المهرجان فيما ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم القصص.


وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه عالميًا من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا بفيلم القصص، والذي تُقام دورته الـ ٢٨ خلال الفترة من ٧ إلى ٢٣ نوفمبر المقبل.


فيلم القصص من بطولة النجمة نيللي كريم، امير المصري، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد .


شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم اقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر الجاري.
 

يحكي فيلم Giant الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.


ويضم فيلم Giant مع امير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.
كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الاشادات خلال عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.


فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.
ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي/رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.


وفي سياق آخر، يشارك أمير المصري في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency ، حيث يقوم بدور سعيد، ضابط مخابرات إماراتي. من المقرر أن يبدأ أمير المصري في تصوير مشاهده قريباً في الموسم الثاني الذي يحمل اسم The Agency: Central Intelligence وهو من إنتاج Paramount+.
الموسم الثاني من The Agency بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر – سميث، أمير المصري، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت - ليون، ريتشارد جير.


وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٥ في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، وحصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima ، كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland

الفنان أمير المصري القصص Giant مهرجان البحر الاحمر السينمائي نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

حكم الصلاة بالنقاب

حكم الصلاة بالنقاب .. دار الإفتاء: مكروهة شرعاً والعبادة صحيحة

الصلاة

موعد صلاة العصر .. فضلها وحكم أداءها قبل المغرب

د. مجدي عاشور

هل يجوز جمع أكثر من عقيقة في واحدة؟.. مجدي عاشور يجيب

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد