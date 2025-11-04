قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أعياد الطفولة | مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو فى أوبرا الإسكندرية

أعياد الطفولة
أعياد الطفولة
أحمد البهى

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بأعياد الطفولة خلال حفل للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الأسكندرية بإشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 4 نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " .


يأتى الحفل ضمن أنشطة وزارة الثقافة للإحتفاء بمختلف المناسبات الإجتماعية ويشارك به فصل أوركسترا الأطفال والشباب والناشئين تدريب وقيادة الدكتوره نيفين المحمودى وتضم فقرته مجموعة من أعمال كبار المؤلفين منهم هايدن، جاك أوفنباخ، موتسارت، شوستاكوفيتش، رولف لوفلاند، عمر خيرت بمشاركة الصوليست مارينيا مارتينيز (تشيللو) ، انجى بدوى ( بيانو) والموزع الموسيقى ايهاب ابو دنيا . 


وفصل الكلارينيت والساكسفون تدريب الدكتورة هدى حسنى ويقدم ربما، سواى، قلبى سيمضى، قديش كان فى ناس .. أداء مارينا انطونيوس، فريدة حازم، باسنت ناجح، على الدين احمد اسماعيل، جاسمن محمد بمصاحبة فصل البيانو تدريب أميرة رفعت وأداء مارك وسيم، احمد شامل، ناردين جورج، مينا جورج.


وفصلى البيانو تدريب إنجى بدوى وعمر حسن حيث يقدم الدارسون بهما أعمال لكل من جون تومسون، الأخوين رحبانى، خالد حماد، كلمينتى، نينو روتا، بورغمولر، عمار الشريعى، بيربونت، جون تومسون، شوبان، موتسارت .. أداء نيلى عمرو، احمد مجدى، ميلر مارك، دارين احمد، جانا الباشا، ريتال احمد، رافييلا وسيم، رافيل وسيم، أحمد السيد، إيمان السيد، محمد السيد، جوكاندا تامر، روان ايمن، محمد أشرف، نورين شروف، ملك إيهاب .    


يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساماً متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .

