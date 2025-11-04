قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالب ثانوية عامة بالغربية والسبب "قضية ابتزاز"
مباحث البداري تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة في مصرف مائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات السينما المصريةl السادة الأفاضل يتصدر وماجد الكدواني يلاحقه

وفيها أية يعني؟! - السادة الافاضل
وفيها أية يعني؟! - السادة الافاضل
أحمد البهى

تتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الاثنين، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.


السادة الافاضل

حقق فيلم السادة الأفاضل ايرادات وصلت الي 1,437,883  جنية. 

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي


فيها إيه يعنى؟!


تمكن فيلم “فيها إيه يعني؟” من تحقيق إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 648,800  جنيه.

وتدور أحداث فيلم "فيها إيه يعنى؟" في إطار كوميدي رومانسي، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعني؟" من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبد العزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

أوسكار



فيلم أوسكار فقد حقق ايرادات وصلت الي 606,280  جنيه


أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف"  وتريند"محمد طنطاوي" وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.


هيبتا:

وحقق فيلم هيبتا إيرادات أمس وصلت الي 322,514 جنيهات .

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، فيما يظهر النجم هشام ماجد كضيف شرف في مشهد مفاجئ يضيف بعدًا جديدًا للأحداث.

يقدّم العمل أربع حكايات مترابطة عبر مناظرة تقودها “سارة” التي تجسدها منة شلبي، حيث تطرح رؤية مبسطة للحب المعاصر، متسائلة: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟


فيلم  الشاطر 
 

حقق فيلم “الشاطر” إيرادات وصلت إلى  14,529  جنيها.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وأحمد عصام وعادل كرم.

هيبتا السادة الافاضل الشاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

برلماني: المتحف المصري الكبير بوابة مصر لتحقيق حلم 30 مليون سائح

حبس

بعد ضبط أغذية فاسدة في بدر.. الحبس 5 سنوات عقوبة بيع منتجات منتهية الصلاحية

علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

نقل البرلمان: المشروعات الحديثة تؤكد دخول مصر عصر البنية التحتية الذكية

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد