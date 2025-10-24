مسرحية كارمن ترفع شعار كامل العدد .. صور

تمكن عرض كارمن من رفع لافتة كامل العدد علي مدار الايام الماضية، حيث شهد حضور جماهيري ضخم.

وشهد العرض المسرحي كارمن، أمس ،الخميس، حجز كافة المقاعد بمسرح الطليعة.

العرض المسرحي "كارمن"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة وإخراج ناصر عبد المنعم.

يذكر ان العرض مستمر على مسرح الطليعة خلال الفترة القادمة في تمام التاسعة مساء، وحقق نجاحا كبيرا وإشادات نقدية في موسمه الاول.



"كارمن" عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، كتابة مسرحية محمد علي ابراهيم، تمثيل ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، محمد البدالي، ديكور وملابس أحمد شربي، استعراضات سالي أحمد، من إخراج ناصر عبد المنعم.