هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

تحدث الفنان هاني حسن الأسمر عن الأعمال التى يتمني ان يقدمها خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا انه يتمني تقديم عمل يعيش مع الجمهور طوال العمر.

وقال هاني حسن الأسمر خلال لقاءه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد ، تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، انه يتمني غناء تتر مسلسل لأن التترات المميزة والناجحة تعيش فى ذاكرة الجمهور مدي الحياة .

وأضاف هاني حسن الأسمر ، معلقا: “انا عايز اقدم حاجة تعيش مع الجمهور زى تتر مسلسل انا ممكن اتفرج على مسلسل يكون بيتذاع من ٥٠ سنة بس لسة بسمع التتر وحاسس انه عايش معايا زى ليالي الحلمية والمال والبنون ”.

هاني حسن الأسمر: استحالة اطلب من كد شغل لو حصل ايه

وعن إمكانية طلبه التواجد على الساحة الفنية ، قال هاني حسن الأسمر انه لا يحب ان يطلب من احد ان يساعده بغرض انه يتواجد او يشارك فى عمل ما وانه يعتبر هذا الأمر تطفل ، معلقا: “انا استحالة اطلب من حد انه يشغلني واموت قبل ما اقول جملة زى دى مش هتتطلع لو السما انطبقت على الأرض”.

وعن التتر الذى لفت انتباهه مؤخرا ، قال هاني حسن الأسمر إن تتر مسلسل “سيد الناس” كان من التترات المفضلة له وان الفنان احمد سعد ابدع فى غنائه .

هاني حسن الأسمر يتحدث عن بداياته وتعرضه للإنتقادات

وكشف هاني حسن الأسمر عن بداياته وحبه للغناء وان حب للغناء ليس فقط تأثرا بسبب والده الراحل حسن الأسمر ، ولكن بسبب حبه لهذه الأجواء ومشاهدات الأفراح التى كانت تقيم فى المنطقة الذى كان يسكن فيها .

وعن الانتقادات التى وجهت له بداية ظهوره ، قال هاني حسن الأسمر ، معلقا: “الناس كانوا بينتقدوني وبيقولوا انى بقلد ابويا وروحت لدكتور انف واذن وحنجرة قولتلو اعمل ايه طردني برا”.

وتحدث هاني حسن الأسمر عن بداية دخوله التمثيل من خلال مسلسل تليفزيوني يدعي “يمين طلاق” بمشاركة الفنان الراحل ماهر عصام ، وأكد هاني ان الغناء بالنسبة له فى المقام الأول قبل التمثيل .

هاني حسن الأسمر يكشف كواليس اغنية “اغلي من عنيا” مع والده الراحل

وعن كواليس احدث اغانيه “اغلي من عنيا” الذى شاركه بصوت والده مؤخرا ، قال هاني حسن الأسمر ان والده قام بتسجيل الأغنية قبل وفاته وسبب اطلاقها هو سؤال الجمهور بأنهم يتمنوا يسمعوا لشيء مميز مثل اغاني الراحل.

الأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامي، موضحا أن الأخير رحب بطرح الأغنية أخيرًا بعد سنوات من الانتظار. مشيرا إلى أنه تم إعداد الأغنية لتكون دويتو يجمع بين صوته وصوت والده