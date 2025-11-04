بسبب ابن النادي.. باريس سان جيرمان يُمازح أحمد فهمي

مازح فريق باريس سان جيرمان، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الفنان أحمد فهمي بعد إنتهاء عرض حلقات مسلسله الجديد "ابن النادي".

وقال فريق باريس سان جيرمان: مبروك لنادي الشعلة البقاء في الدوري الممتاز بقيادة المدرب الكبير ريجان ورئيس النادي عمر الشعلة.

وأوضح أن اسمكم مش بس شعار.. ده واقع في الملعب، جاهزون للتعاون معاكم قريب جدًا.

وتدور أحداث ابن النادي حوّل قصة عُمر شاب مدلّل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.



ويشارك في بطولة مسلسل ابن النادي بجانب أحمد فهمي، عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفى، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، سينتيا، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.