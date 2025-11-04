بالتزامن مع فتح أبوابه للجمهور..إطلاق خدمة الدليل الصوتي بالمتحف المصري الكبير

بالتزامن مع بدء استقبال المتحف المصري الكبير لزوّاره من الجمهور اليوم /الثلاثاء/، ومع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، أعلن المتحف عن إطلاق خدمة الدليل الصوتي ضمن خدماته الحديثة المقدّمة للزوار.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، إن خدمة الدليل الصوتي توفر للزائرين تجربة معرفية ثرية ورحلة متكاملة داخل قاعات العرض، من خلال التعريف بمجموعة مختارة من أبرز القطع الأثرية التي يحتضنها المتحف، بما يساهم في تعزيز فهم الزائرين للتاريخ والحضارة المصرية القديمة بطريقة حديثة وجذابة.

وأشار إلى أن الدليل الصوتي يقدم حاليا بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية واليابانية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إضافة لغات أخرى تشمل الإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية والكورية والصينية، وذلك قبل نهاية عام 2025، وذلك في إطار سعي المتحف لتقديم تجربة عالمية تتناسب مع مكانته كأكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.

