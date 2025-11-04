يوم عيد ميلاده .. قصة شقاوة محمد حماقي فى طفولته

يحتفل اليوم الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، والذى قدم عددا من الأعمال والأغانى التى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى جماهيريته بشكل كبير حتى أصبح من النجوم المحبوبين لدى الجمهور بشكل عام.

ونرصد فى التقرير التالى بعيدا عن حياته الفنية بعض الكواليس والأسرار فى حياته الشخصية والتى باح بها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج “صاحبة السعادة”.

حماقى ومرحلة الطفولة

وكشف محمد حماقى عن مرحلة طفولته والتى وصفها بالشقاوة وبرغم من ذلك لم يبدأ أى خناقة مع أصدقائه بل يقوم ببعض المواقف والمقالب ليقع فيها آخرون.

كما تحدث حماقى عن حياته الخاصة مع أسرته بعيدا عن الأضواء والشهرة والجمهور ليقول : أننى احب أن اكون فى منزلى على طبيعتى ارتدى نظارتى وأتناول الطعام على الأرض مثل أى انسان طبيعى ولكن مع الجمهور او فى عملى لدى وجها آخر وهو وجه الشهرة وهو ما اتعامل به مع الجمهور الذى يرغب فى التقاط صورا تذكارية معى وأمتثل لهذا الأمر حتى إذا كنت اعانى من بعض الظروف الفنسية أو الأسرية الصعبة.

محمد حماقي وقصة انفصاله

كما تحدث محمد حماقي عن انفصاله من زوجته الذي استمر حوالي عامين حيث قال: «كنت حريصا على أن لا أصرح بالانفصال حتى لا يحدث أي تجاوز من أي شخص، والانفصال سببه مرحلة من عدم التفاهم يمر بها الكثير، واخترنا الحل الأسهل أن نرتاح من بعضنا، ولكن هذا لم يكن حلًا فالسنتان كانتا غاية في الصعوبة وكل ليلة قبل النوم كنت أفكر ماذا لو تزوجت».

وأوضح حماقي أن الانفصال أحيانا بيكون مفيد وأنا أحب نهلة جدا أحبها بعقلي وبمشاعري، أما عن علاقته بابنته:« أنا أب مفسد وعاقل وحامل للمسئولية وخائف ومطمئن، كل هذا أفعله معها وهى تحب المزيكا جدا وتلعب درامز».

وأضاف: «انا انتقلت من مدينة نصر لـ 6 أكتوبر ومكنتش أتخيل إني هعمله أبدا، وده بس عشان تكون مراتي قريبة من أسرتها».