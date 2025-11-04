نجوم القومية يتغنون بطربيات زمن الفن الجميل فى الأوبرا

مجموعة مختارة من طربيات عمالقة زمن الفن الجميل تأتى ضمن خطط وزارة الثقافة لإعادة إحياء التراث، وتقدمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى فى الثامنة مساء الخميس 6 نوفمبر على المسرح الكبير.

منها “أحضان الحبايب، ليه يا قلبى ليه، ليالي الأنس، مش عوايدك، بلاش تفارق، لامونى الناس على حبى”، أداء أحمد عصام، ومنار سمير، وأحمد سعيد، وإيناس عز الدين، وهند النحاس، وأشرف وليد، وآيات فاروق.



يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام ١٩٨٩ بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربى وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى للحفاظ عليه من الاندثار.