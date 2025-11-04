نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

أجري الفنان أحمد كرارة شقيق الفنان أمير كرارة عملية جراحية، خلال الساعات الماضية .

ونقل الفنان أحمد كرارة الي غرفة العناية المركزة بعد اجراءه العملية الجراحية.

وكانت قد طلبت شقيقة الفنان أحمد كرارة من متابعيها الدعاء له، بعد ان أجري عملية جراحية.

وكتبت شقيقته نور كرارة، عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك": "فضلاً وليس أمراً ادعوا لأخويا أحمد كرارة لإجراء عملية كبيرة، اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقماً، واحفظه بعينك التى لا تنام يا رب".





وكان الفنان أحمد كرارة قد شارك فى بطولة مسلسل"رانيا وسكينة".

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.



