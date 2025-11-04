رامي عياش يحيي حفلاً في العراق 20 نوفمبر

يستعد الفنان اللبناني رامي عياش لإحياء حفل غنائي في العراق، يوم 20 نوفمبر الجاري.

كشف البوب ستار رامى عياش، عن سر غامض، ورسالة خاصة مؤثرة جدا، نشرها عبر وسائل التواصل الإحتماعى الرسمية، لم يكن الجمهور يعرف عنهما شيئا.

وأشار رامي عياش، إلى أن هناك أغنية كان يحاول منذ ثماني سنوات أن يضع صوته عليها، إلا أنه يفشل في كل مرة، حيث يخونه صوته، وتمنعه مشاعره، وتسيطر علي أحزانه، فيغادر الاستوديو بسبب إحساسه بهذه الغصة الكبيرة التي تعاوده في كل محاولة.

وكتب على صفحته:"ثماني سنوات مرّت… وكل يومٍ فيها أقاوم الشعور نفسه: الغصّة. منذ ذلك الوقت، وكلما دخلتُ الاستوديو لأغني تلك الأغنية… فشِلت. خانني صوتي. سكتُّ، فغادرت.. وفي كل مرة أعود وأقول لنفسي: «غدًا أغنّيها… عندما أهدأ، عندما أتصالح مع الفقد، عندما أتعافى…».