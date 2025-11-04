قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي في العين
جوتيريش: مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أنغام تشارك جمهورها لقطات من حفلها في باريس بإطلالة جذابة

انغام
انغام
يمنى عبد الظاهر

شاركت المطربة أنغام متابعيها، مجموعة صور من حفلها الأخير في العاصمة الفرنسية باريس، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ورفع شعار «كامل العدد».

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهرت بإطلالة أنيقة على المسرح وسط تفاعل لافت من الجمهور، وعلقت على الصور قائلة: «من باريس مع حبي».

وخلال الحفل، رفعت أنغام علم مصر على المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور، وقدمت التهنئة للشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة: «ببارك لمصر بلدي وأقول لها ألف مبروك على افتتاح المتحف المصري الكبير والعرض العظيم اللي اتقدّم، وأتمنى لمصر ولكل البلاد العربية السلام والتقدم دايمًا».



 

المطربة أنغام العاصمة الفرنسية باريس افتتاح المتحف المصري الكبير للشعب المصري رفعت أنغام علم مصر

