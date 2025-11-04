أنغام تشارك جمهورها لقطات من حفلها في باريس بإطلالة جذابة

شاركت المطربة أنغام متابعيها، مجموعة صور من حفلها الأخير في العاصمة الفرنسية باريس، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ورفع شعار «كامل العدد».

ونشرت أنغام الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهرت بإطلالة أنيقة على المسرح وسط تفاعل لافت من الجمهور، وعلقت على الصور قائلة: «من باريس مع حبي».

وخلال الحفل، رفعت أنغام علم مصر على المسرح وسط تصفيق حار من الجمهور، وقدمت التهنئة للشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة: «ببارك لمصر بلدي وأقول لها ألف مبروك على افتتاح المتحف المصري الكبير والعرض العظيم اللي اتقدّم، وأتمنى لمصر ولكل البلاد العربية السلام والتقدم دايمًا».





