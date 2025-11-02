اليوم .. أنغام تحيي حفلا غنائيا في باريس

تحيي الفنانة أنغام أحدث حفلاتها الغنائية، اليوم، في باريس، على مسرح Le palais des congres de paris ، حيث من المقرر أن تقدم باقة من أغانيها المتنوعة.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير 2025، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

وحققت أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي.

ونشر الفنان أكرم حسني مقطع فيديو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجي نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألَّف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية، هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.